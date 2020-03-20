2020-03-20T13:14:39+03:00
Звезды

Башкирская филармония и телеканал «Башкортостан – 24» проведут концерт-марафон в режиме онлайн «Мы вместе»

Цикл из четырех концертов будет транслироваться каждую среду в течение месяца
Мила КИЯН
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25 марта ко Дню работника культуры в России стартует новый совместный проект Башкирской филармонии и телеканала «Башкортостан-24». В этот день, с 19.10 до 21.00, многочисленная аудитория телеканала и все поклонники главного концертного учреждения республики увидят прямую трансляцию из Большого зала филармонии – с лучшими номерами выступят ведущие коллективы и солисты.

Ведущие концерта – Сиявуш Шермат-заде, Фархат Гайнетдинов, Зилия Сафиуллина, Эльмира Юлдашева. В течение месяца состоится цикл из четырех концертов-марафонов: онлайн-трансляции выступлений намечены на 1, 8 и 15 апреля.

Аудитория каждую среду сможет увидеть новую программу с участием коллективов и артистов филармонии. Идея проекта принадлежит Башгосфилармонии, ссылки на трансляции также будут доступны на сайте и официальных страницах филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Башкирская филармония и телеканал «Башкортостан – 24» проведут концерт-марафон в режиме онлайн «Мы вместе»
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