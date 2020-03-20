Опыт и профессионализм ГК «Первый Трест» оценили на федеральном уровне!

20 Март 2020 2020-03-20T14:40:25+03:00

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ГК «Первый Трест» вновь в составе жюри одной из самых престижных федеральных премий в сфере недвижимости Urban Awards, сообщает bashinform.ru. С 2009 года независимый интернет-портал Urbanus.ru, ежегодно проводит это торжественное деловое событие, обозначающее основные достижения рынка недвижимости. Премия создана для определения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, а также для повышения качества инфраструктуры и городской среды.

В состав жюри премии Urban Awards традиционно входят самые опытные и влиятельные профессионалы сферы недвижимости: первые лица девелоперских, строительных, консалтинговых, риелторских компаний, а также представители власти, банков и СМИ.

Urban Awards - это знак качества и гарантия надежности застройщика. Уже 12 лет мы выявляем самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья. – комментирует руководитель премии Urban Awards Ольга Хасанова.

В этом году в состав независимой экспертной комиссии Urban Awards вошёл генеральный директор строительной компании ООО «Первый Трест» Гадеев Тимур Лерунович.

И это не удивительно, ведь ГК «Первый Трест» входит в ТОП-3 по объёму строящегося жилья по республике Башкортостан. Имеет высокий балл надёжности по данным Единого Реестра Застройщиков. Является одной из немногих компаний, на федеральном рынке недвижимости, которая создаёт комфортную городскую среду и строит уникальные проекты не только для Уфы, но и в федеральных масштабах. Поэтому кто, как не они могут по достоинству оценить строящиеся жилые комплексы и дать справедливую оценку новым проектам.

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