Стало известно, какой подарок на день рождения хочет Радий Хабиров

20 Март 2020 2020-03-20T12:10:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 марта, глава Башкирии Радий Хабиров празднует свое 56-летие. Руководителя региона поздравляют в соцсетях жители и официальные лица. Стало известно, что будет для него лучшим подарком. Информацией на своих страницах в соцсетях поделился председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.

«Всем, кто спрашивает: лучшим подарком будет для него квиток на любую сумму на хоспис. Все квитки обязуюсь показать. Не тратьте деньги и время на ерунду, давайте сделаем доброе дело. Я свой подарок уже сделал, – написал Мурзагулов.

Речь идет об учреждении для тяжелобольных детей и взрослых, которое будет построено за торговым центром «Мега». В прошлом году глава Башкирии организовал сбор пожертвований на строительства объекта. Его планируют возвести к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU