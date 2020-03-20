2020-03-20T11:31:17+03:00
Происшествия

В Башкирии ребенок сорвался с крыши жилого дома

К ответственности привлекли ЖЭУ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проверку инцидента провела прокуратураПроверку инцидента провела прокуратура
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В башкирском городе Туймазы ребенок сорвался с крыши двухэтажного дома. Об итогах проверки инцидента рассказали в межрайонной прокуратуре.

Известно, что мальчик залез на крышу жилого дома, откуда поскользнулся, сорвался вниз и получил телесные повреждения. По словам матери пострадавшего, на люке, через который он попал на здание, не было никакого замка.

Прокуратура выяснила, что причиной получения травмы несовершеннолетним стало бездействие местного ЖЭУ по содержанию имущества. В адрес управляющей компании было внесено представление.

– В настоящее время нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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