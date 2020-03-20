2020-03-20T10:15:20+03:00
Общество

Парламент Башкирии наделил фитнес-центры правами и обязанностями

Закон уже вступил в силу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фитнес-центры должны будут предоставлять госорганам статистические данныеФитнес-центры должны будут предоставлять госорганам статистические данныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии в силу вступил закон, наделяющий новыми правами и обязанностями фитнес-центры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, деятельность таких организаций требует отдельного законодательного регулирования, поскольку фитнес-центры участвуют в формировании здорового образа жизни и являются местом, где значительное количество людей занимается спортивной подготовкой.

Согласно новому закону, фитнес-центры могут проводить официальные спортивные и физкультурные мероприятия, подготавливать население к выполнению нормативов ГТО, состоять членами спортивных объединений и устанавливать стандарты качества. Помимо прав, у фитнес-центров появился ряд обязанностей. Среди них предоставление достойных условий и инвентаря для занятий физподготовкой, применение профессиональных стандартов в требованиях к квалификации работников и предоставление госорганам статистических данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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