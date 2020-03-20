2020-03-20T09:25:10+03:00
Общество

Власти Башкирии объяснили, что делать застрявшим в Индии из-за коронавируса жителям республики

Они смогут вернуться на родину только на борту МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Индии от коронавируса умерло уже четыре человекаВ Индии от коронавируса умерло уже четыре человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госкомитет по внешнеэкономическим связям объяснил, что делать жителям Башкирии, застрявшим в Индии из-за коронавируса. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Информация для всех граждан РФ, кто не может вылететь из Индии. Необходимо срочно написать заявку на вылет для борта МЧС. Небо над Индией закрыто. Вылететь возможно только на борту МЧС».

Заявку можно оставить по номеру телефона +91-11-2611-05-60 или по электронной почте indconru@gmail.com.

Известно, что в Индии, где от коронавируса умерло четыре человека, уже десять дней находятся несколько детей из республики. Они не могут покинуть Дели, поскольку алгоритм действий с жителями региона, находящимися за границей, не был разработан. Об этом накануне в ходе брифинга заявил Олег Гилев, начальник отдела Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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