2020-03-20T08:57:15+03:00
Общество

Артистка из Башкирии станцевала в национальном костюме и противогазе назло коронавирусу

Совсем недавно она приняла участие в шоу на федеральном канале
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео @nerkes_yuldashevaфото: скриншот видео @nerkes_yuldasheva
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Известная артистка из Башкирии Нэркэс Юлдашева станцевала в национальном костюме и противогазе назло коронавирусу. Видео, на котором девушка кружится под звуки курая, появилось на ее странице в Instagram.

– Ты можешь отменять мои мероприятия. Ты можешь отнять моих зрителей. Ты можешь запереть меня дома... Но мою любовь к танцам ты не отнимешь, коронавирус! – подписала свое видео Нэркэс.

В комментариях подписчики поддержали боевой настрой девушки. К слову, в феврале Юлдашева приняла участие в шоу «Dance Революция»», где исполнила башкирский танец, однако ее не пропустили в следующий тур конкурса.

Артистка из Башкирии станцевала в противогазе из-за коронавируса // 20.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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