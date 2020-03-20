Власти Башкирии прогнозируют новый всплеск спроса на продукты

20 Март 2020 2020-03-20T08:06:24+03:00

Предстоящий на выходных спрос спрогнозирован на уровень 50% от новогоднего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако это не должно стать серьезной проблемой для магазинов

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Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов прогнозирует новый ажиотажный всплеск на продукты питания в эти выходные. Об этом он рассказал на пресс-туре по складам популярных сетей магазинов.

По словам главы Минздрава, жители республики начали сметать с полок товары в прошлые выходные. Затем магазины вновь пополнились продуктами. Такая же картина ожидается и в грядущие выходные. Однако это не должно стать серьезной проблемой.

– На торговых складах запас продукции имеется на два месяца, по сырью в регионе сформирован полугодовой резерв. Его должно хватить до нового урожая, – передает слова министра «РБК-Уфа».

Предстоящий на выходных спрос спрогнозирован на уровень 50% от новогоднего.

ИСТОЧНИК KP.RU