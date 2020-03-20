На трассе Уфа-Оренбург столкнулись два грузовика, есть пострадавший

20 Март 2020 2020-03-20T07:31:48+03:00

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло семь аварий, в которых семь человек пострадали.

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Вчера днем, 19 марта, около 13 часов в Стерлитамаком районе на трассе Уфа-Оренбург столкнулись два большегруза.

Как сообщили в ГИБДД Башкирии, 24-летний уфимец за рулем грузовика «Исудзу» въехал в грузовик КамАЗ с прицепом, которым управлял 30-летний житель Стерлибашевского района.

Известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении. В ДТП телесные повреждения получил водитель первого грузовика, он доставлен в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло семь аварий, в которых семь человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU