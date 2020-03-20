10-летний Алан Хадеев из Уфы попал на шоу «Первого канала»

20 Март 2020 2020-03-20T07:19:04+03:00

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22 марта в эфире «Первого канала» в телешоу «Лучше всех!» покажут 10-летнего Алана Хадеева из Башкирии. Об этом сообщает «Культурный мир Башкортостана».

Выпуск с участием юного реставратора и коллекционера можно будет посмотреть уже в этом воскресенье.

Свой первый экспонат школьник разобрал и собрал в три года, и сегодня в его коллекции около 400 экземпляров. Его имя знают все коллекционеры мира.

- Вначале он просто заинтересовался часами, разбирал и собирал. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Мы начали показывать ему старые семейные часы. А у него получалось их починить. Затем ему приносили больше часов наши друзья, знакомых, и коллекция стала формироваться, - сказал папа Алана Ильшат.

Телепередача с участием талантливого мальчика начнется в 19-25 на 1 канале 22 марта.

Напомним, что совсем недавно в гости к Максиму Галкину приезжал еще один талант из Агидели – Вадим Тухватуллин. Он играет на аккордеоне с 5 лет. На телешоу он исполнил скерцо, короткую музыкальную пьесу в быстром темпе, а потом сходу подыграл на аккордеоне под известные отечественные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU