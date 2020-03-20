Полномочия председателя Федерации профсоюзов досрочно прекращены

20 Март 2020 2020-03-20T07:04:22+03:00

Марат Хусаинов занимал свою должность четыре года

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19 марта в Доме профсоюзов Уфы состоялось X внеочередное заседание Совета Федерации профсоюзов Башкирии. Его участники приняли решение о том, что полномочия председателя Федерации профсоюзов Марата Хусаинова будут досрочно прекращены. Он занимал свою должность четыре года. Причины его отставки не уточняются.

Уже известно, кто будет следующим руководителем. ИО председателя Федерации профсоюзов РБ стал Тагир Закиров. Следующая внеочередная конференция Федерации профсоюзов РБ пройдет 24 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU