В Башкирии мошенники предлагают услуги по дезинфекции жилья от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T06:48:26+03:00

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии попросила не верить им

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусом навела шума в республике, и теперь в регионе даже появились мошенники. Они под видом санитарных врачей, работников санитарно-эпидемиологической станции ходят по квартирам и предлагают продезинфицировать ваше жилье от китайского вируса.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак прокомментировала, что на данный момент в Уфе и Башкирии никто не оказывает таких услуг. Со слов специалиста, обработка проводится только на предприятиях и в общественном транспорте.

Будьте бдительны и осторожны – если вам поступают подобные предложения, то это однозначно мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU