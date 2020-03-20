2020-03-20T06:32:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Дети из Башкирии застряли в столице Индии, где от коронавируса умерло несколько человек

Об этом сообщили на брифинге
Эльвина АПАРИНА
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На брифинге по коронавирусу, который состоялся 19 марта в минздраве Башкирии стало известно, что дети из Башкирии застряли в Индии. Об этом сообщил начальник отдела Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Олег Гилев. Чиновник пояснил, что несовершеннолетние уже 10 дней не могут вылететь из столицы Индии Дели.

Как выяснилось, алгоритм действий с жителями региона, которые находятся за границей, еще не разработан.

Отметим, что в Индии, по последним данным «РИА – новости» от китайской заразы умерли четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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