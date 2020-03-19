2020-03-19T19:38:02+03:00
Общество

Стало известно, какой будет погода в Башкирии в конце марта

Облака на небе вскоре сменит солнце
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Конец марта в Башкирии обещает быть солнечным. После долгих недель облачной погоды, снега и дождей жители республики смогут насладиться ясным небом.

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Уфе будут едва ли не последними днями марта, где еще возможны осадки. С 24 марта столбик термометра поползет ввысь, и к концу месяца средняя температура установится на уровне +6 градусов. Будет ясно и солнечно. Такая же погода ожидается в Нефтекамске.

Схожая ситуация будет наблюдаться в Стерлитамаке. Конец месяца и тут должен пройти без осадков, однако будет в основном облачно. В солнечные дни термометр покажет +5 градусов тепла.

А вот в Учалах и на северо-востоке республики осадки немного задержатся. Снег будет падать всю текущую неделю и, возможно, первую половину следующей. Зато потом и сюда доберется солнечная погода. Однако в последние дни марта, 30 и 31 числа, ненастье может напомнить о себе. По предварительным прогнозам, там снова ожидаются осадки в виде снега с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревизоры обвинили блогеров в создании видимости скупки продуктов в Уфе ради хайпа
Стало известно, какой будет погода в Башкирии в конце марта
В Уфе экс-преподавателя БашГУ будут судить за взяточничество
Власти Башкирии рассказали, что делать с турпутевками в Турцию и другие страны
В Башкирии молодой водитель устроил погоню с экипажем ГИБДД
Жителям Башкирии обещают мокрый снег и шквалистый ветер
Прекращены поиски женщины, которую искали по всей Уфе
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Ритейлеры просят не беспокоиться жителей Башкирии из-за ажиотажа на некоторые товары
В Уфу на тестирование отправили новый трамвай
В Башкортостане в 2020 году в рамках нацпроекта к интернету подключат 888 социальных учреждений
Линус Умарк заявил, что не вернется в Россию
МегаФон открываетдоступ к образовательным и развлекательным сервисам
В Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом
Под Уфой появится цех по переработке шин за 230 млн рублей
СК предъявил обвинение бывшему президенту адвокатской палаты Башкирии
Гаишник, уфимский чиновник и блогеры записали уморительный рэп про безопасность на дорогах
В Башкирии одиноким пожилым и инвалидам будут доставлять продукты и лекарства на дом
«Башэлектросбыт» рекомендует использовать дистанционные сервисы
В Башкирии все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение
В Башкирии руку женщины закрутило в фаршемесильный аппарат