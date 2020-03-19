Стало известно, какой будет погода в Башкирии в конце марта

19 Март 2020 2020-03-19T19:38:02+03:00

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Конец марта в Башкирии обещает быть солнечным. После долгих недель облачной погоды, снега и дождей жители республики смогут насладиться ясным небом.

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Уфе будут едва ли не последними днями марта, где еще возможны осадки. С 24 марта столбик термометра поползет ввысь, и к концу месяца средняя температура установится на уровне +6 градусов. Будет ясно и солнечно. Такая же погода ожидается в Нефтекамске.

Схожая ситуация будет наблюдаться в Стерлитамаке. Конец месяца и тут должен пройти без осадков, однако будет в основном облачно. В солнечные дни термометр покажет +5 градусов тепла.

А вот в Учалах и на северо-востоке республики осадки немного задержатся. Снег будет падать всю текущую неделю и, возможно, первую половину следующей. Зато потом и сюда доберется солнечная погода. Однако в последние дни марта, 30 и 31 числа, ненастье может напомнить о себе. По предварительным прогнозам, там снова ожидаются осадки в виде снега с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU