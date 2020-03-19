В Башкирии молодой водитель устроил погоню с экипажем ГИБДД

19 Март 2020 2020-03-19T18:16:52+03:00

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Минувшей ночью экипаж ГИБДД Бирского района гонялся за вазовской «четырнадцатой». Водитель проигнорировал требования полицейских и пронесся мимо. О лихаче рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

«В ходе преследования водитель неоднократно нарушал ПДД РФ, создавал аварийно опасные ситуации», – сообщили в ведомстве.

Несмотря на все усилия, нарушителю не удалось скрыться от гаишников. Задержанным оказался 23-летний местный житель. Его тут же проверили на алкотестере – прибор показал, что парень находился в пьяном состоянии.

Теперь лихачу грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. И это не считая санкции за неисполнение требований сотрудников, который так же предусматривает штраф или арест на 15 суток.

Погоня за пьяным лихачом в Бирском районе Башкирии // 19.03.

ИСТОЧНИК KP.RU