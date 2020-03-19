В Башкирии молодой водитель устроил погоню с экипажем ГИБДД
Минувшей ночью экипаж ГИБДД Бирского района гонялся за вазовской «четырнадцатой». Водитель проигнорировал требования полицейских и пронесся мимо. О лихаче рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
«В ходе преследования водитель неоднократно нарушал ПДД РФ, создавал аварийно опасные ситуации», – сообщили в ведомстве.
Несмотря на все усилия, нарушителю не удалось скрыться от гаишников. Задержанным оказался 23-летний местный житель. Его тут же проверили на алкотестере – прибор показал, что парень находился в пьяном состоянии.
Теперь лихачу грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. И это не считая санкции за неисполнение требований сотрудников, который так же предусматривает штраф или арест на 15 суток.
Погоня за пьяным лихачом в Бирском районе Башкирии // 19.03.
ИСТОЧНИК KP.RU