В Уфе экс-преподавателя БашГУ будут судить за взяточничество

19 Март 2020 2020-03-19T19:19:56+03:00

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Бывший преподаватель БашГУ предстанет перед судом за получение взяток. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, женщина продавала отметки в зачетной книжке. Их стоимость варьировалась от 1 до 3 тысяч рублей, в зависимости от оценки.

Следствие установило, что она получила через старосту 24,5 тысячи рублей. На эти деньги преподаватель должна была проставить экзамен 12 студентам. Ее поймали с поличным.

"В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой наложен арест", - уточнили в Следкоме.

Обвинительное заключение в ее адрес уже утвердили, дело ждет отправки в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU