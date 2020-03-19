В Уфе экс-преподавателя БашГУ будут судить за взяточничество
Бывший преподаватель БашГУ предстанет перед судом за получение взяток. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, женщина продавала отметки в зачетной книжке. Их стоимость варьировалась от 1 до 3 тысяч рублей, в зависимости от оценки.
Следствие установило, что она получила через старосту 24,5 тысячи рублей. На эти деньги преподаватель должна была проставить экзамен 12 студентам. Ее поймали с поличным.
"В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой наложен арест", - уточнили в Следкоме.
Обвинительное заключение в ее адрес уже утвердили, дело ждет отправки в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU