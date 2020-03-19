2020-03-19T19:19:56+03:00
Общество

В Уфе экс-преподавателя БашГУ будут судить за взяточничество

Общая сумма взяток составила 24,5 тысячи рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Бывший преподаватель БашГУ предстанет перед судом за получение взяток. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, женщина продавала отметки в зачетной книжке. Их стоимость варьировалась от 1 до 3 тысяч рублей, в зависимости от оценки.

Следствие установило, что она получила через старосту 24,5 тысячи рублей. На эти деньги преподаватель должна была проставить экзамен 12 студентам. Ее поймали с поличным.

"В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой наложен арест", - уточнили в Следкоме.

Обвинительное заключение в ее адрес уже утвердили, дело ждет отправки в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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