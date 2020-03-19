2020-03-19T16:51:28+03:00
Общество

Прекращены поиски женщины, которую искали по всей Уфе

Она нуждалась в медицинской помощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Уфе волонтеры прекратили поиски 35-летней Элины Мустафиной, которая вышла из дома накануне и не вернулась. Об этом родственники пропавшей сообщили «ГорОбзор.ру». Женщину удалось найти и вернуть домой. В ориентировке, опубликованной организацией «Лиза Алерт», следовало, что Элина нуждалась в медицинской помощи.

Где именно удалось найти уфимку, не уточняется. По всей видимости, в поисках помогли пользователи соцсетей. После того как ориентировка была обнародована, в одной из «подслушек» Инорса подписчик опубликовал фотографию пропавшей – она шла по улице района. Волонтеры попросили местных жителей осмотреть дворы и подъезды домов, что, возможно, и принесло свои плоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии рассказали, что делать с турпутевками в Турцию и другие страны
В Башкирии молодой водитель устроил погоню с экипажем ГИБДД
Жителям Башкирии обещают мокрый снег и шквалистый ветер
Прекращены поиски женщины, которую искали по всей Уфе
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Ритейлеры просят не беспокоиться жителей Башкирии из-за ажиотажа на некоторые товары
В Уфу на тестирование отправили новый трамвай
В Башкортостане в 2020 году в рамках нацпроекта к интернету подключат 888 социальных учреждений
Линус Умарк заявил, что не вернется в Россию
МегаФон открываетдоступ к образовательным и развлекательным сервисам
В Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом
Под Уфой появится цех по переработке шин за 230 млн рублей
СК предъявил обвинение бывшему президенту адвокатской палаты Башкирии
Гаишник, уфимский чиновник и блогеры записали уморительный рэп про безопасность на дорогах
В Башкирии одиноким пожилым и инвалидам будут доставлять продукты и лекарства на дом
«Башэлектросбыт» рекомендует использовать дистанционные сервисы
В Башкирии все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение
В Башкирии руку женщины закрутило в фаршемесильный аппарат