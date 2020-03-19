Прекращены поиски женщины, которую искали по всей Уфе

19 Март 2020 2020-03-19T16:51:28+03:00

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В Уфе волонтеры прекратили поиски 35-летней Элины Мустафиной, которая вышла из дома накануне и не вернулась. Об этом родственники пропавшей сообщили «ГорОбзор.ру». Женщину удалось найти и вернуть домой. В ориентировке, опубликованной организацией «Лиза Алерт», следовало, что Элина нуждалась в медицинской помощи.

Где именно удалось найти уфимку, не уточняется. По всей видимости, в поисках помогли пользователи соцсетей. После того как ориентировка была обнародована, в одной из «подслушек» Инорса подписчик опубликовал фотографию пропавшей – она шла по улице района. Волонтеры попросили местных жителей осмотреть дворы и подъезды домов, что, возможно, и принесло свои плоды.

ИСТОЧНИК KP.RU