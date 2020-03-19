Жителям Башкирии обещают мокрый снег и шквалистый ветер

19 Март 2020 2020-03-19T17:34:16+03:00

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На Башкирию вновь обрушится непогода. В ближайшие сутки, с 20:00 вечера 19 марта и до 20:00 вечера 20 марта, в регионе будет облачно и снова зарядят осадки. По данным МЧС по республике, ночью и днем выпадет снег с дождем. При этом ночью на юге Башкирии осадки будут небольшими, а на остальной территории - умеренными, днем же будет наблюдаться обратная картина.

Помимо снега и дождя в республике ожидается сильный ветер, ночью и утром его порывы могут усилиться до 15-20 м/с.

"Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях 500 - 1000 м", - говорится в сообщении МЧС по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU