2020-03-19T20:05:44+03:00
Общество

Ревизоры обвинили блогеров в создании видимости скупки продуктов в Уфе ради хайпа

Общественники заприметили людей, которые после съемки роликов оставляли товары в магазине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ревизоры прошлись по нескольким магазинам городаРевизоры прошлись по нескольким магазинам города
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В Уфе ревизоры проекта «Контроль» заявили, что местные блогеры создают видимость массовой скупки продуктов ради хайпа. Активисты движения проверили десятки крупных сетевых магазинов, в большинстве из них не было обнаружено никаких проблем с наличием продукции на прилавках. Исключение составили некоторые супермаркеты. По словам администраторов, товаров было мало и перед завозом, а когда поднялась паника в соцсетях, уфимцы начали покупать больше обычного.

«В одном из гипермаркетов мы застали местных блогеров, которые снимали видео о том, как они скупают туалетную бумагу и гречку. Отсняв свой ролик, они не стали приобретать данный товар, а оставили его в магазине», – передает слова куратора «Контроля» Антона Буфетова издание UfacityNews.ru.

Блогеры признались ревизорам, что «делают это ради подписчиков и хайпа». «О том, что сеют ложную панику, – сокрушается Буфетов. – блогеры на заботятся».

О беспочвенности беспокойства жителей Башкирии по поводу нехватки товаров в магазинах высказался один из ритейлеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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