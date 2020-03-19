Ритейлеры просят не беспокоиться жителей Башкирии из-за ажиотажа на некоторые товары

19 Март 2020 2020-03-19T16:02:35+03:00

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Ритейлеры убеждены, что жителям Башкирии не нужно беспокоиться из-за выросшего в два раза спроса на гречку, макароны, соль и туалетную бумагу. Соответствующее мнение, в частности, выразил управляющий сети магазинов «Байрам» Павел Антипин в ходе пресс-тура по комплексу «Сигма» в Уфе. Там расположены продовольственные склады крупных производителей продуктов питания республики и распределительные центры торговых сетей.

«На наших складах мы имеем запас примерно на 4-5 недель, ежесуточно через наш склад, который обеспечивает более 100 магазинов по республике, проходит около 300 тонн продукции», – цитирует Антипина региональный Минсельхоз.

Управляющий добавил, что все социально значимые продукты имеются в полном объеме, и «никаких проблем нет». По словам Антипина, не стоит закупать гречку и макароны в больших объемах.

Напомним, жители Башкирии стали сметать с полок магазинов продукты первой необходимости из-за страха перед угрозой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU