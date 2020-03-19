2020-03-19T15:13:27+03:00
Общество

В Уфу на тестирование отправили новый трамвай

Если испытания пройдут удачно, в башкирской столице появится комфортабельный и экономичный транспорт
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Уралтрансмашфото: Уралтрансмаш
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Вчера, 18 марта, в Уфу отправили новый трамвай производства «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) для прохождения испытаний с пассажирами. Тестирование продлится два месяца. Если оно пройдет удачно, в башкирской столице появится комфортабельный и экономичный транспорт на постоянной основе.

У трамвая 71-407 низкий пол в средней части, поэтому он удобен для маломобильных групп населения. Он оборудован системой ГЛОНАСС, что позволяет пассажирам узнать через приложение отслеживать его передвижение. Транспорт этой серии также оснащен местом для крупного багажа.

Сейчас модель успешно эксплуатируется в ряде городов России: Екатеринбурге, Коломне, Казани, Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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