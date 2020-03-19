2020-03-19T15:44:43+03:00
Спорт

Линус Умарк заявил, что не вернется в Россию

Звездный игрок «Салавата Юлаева» сообщил, что улетел из страны в последний момент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Нападающий ХК «Салават Юлаев» заявил, что не намерен возвращаться в Россию, если сезон КХЛ будет продолжен. Чемпионат был приостановлен из-за коронавируса как минимум до 10 апреля. На днях легионеры уфимского клуба улетели из России на родину. Метсола, Хартикайнен и Маннинен вернулись в Финляндию, Умарк в Швецию, а Ларсен в Данию.

– Мы улетели в последний момент. И я не вернусь. Это произошло в последний момент. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно, – цитирует Умарка портал Sports.ru.

Игрок добавил, что «в такие времена хочется быть вместе со своей семьей», а про хоккейное будущее он не слишком много думает.

Слова Умарка прокомментировал гендиректор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. Функционер в беседе с изданием «Спорт Экспресс» отметил эмоциональность Линуса и добавил, что нападающий «будет делать все, что скажет клуб».

Напомним, контракт легионера с уфимским клубом истекает 30 апреля. Позже хоккеист назвал все свои слова «фантазией шведских журналистов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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