В Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом
За минувшие сутки в двух пожарах в Башкирии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Первый несчастный случай произошел в деревне Сахаево Кармаскалинского района. На улице Гафури загорелся дощатый пристрой к кирпичному дому. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли мертвого 51-летнего мужчину.
фото: МЧС РБ
Второй инцидент случился в городе Давлеканово, где в доме по улице Шаймуратова обнаружили труп 47-летнего жильца. Известно, что в квартире огнем был поврежден диван. При этом пожарная охрана не вызывалась.
По обоим случаям аварийным ведомством начато расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU