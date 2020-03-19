В Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом

19 Март 2020 2020-03-19T13:59:49+03:00

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За минувшие сутки в двух пожарах в Башкирии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первый несчастный случай произошел в деревне Сахаево Кармаскалинского района. На улице Гафури загорелся дощатый пристрой к кирпичному дому. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли мертвого 51-летнего мужчину.

фото: МЧС РБ

Второй инцидент случился в городе Давлеканово, где в доме по улице Шаймуратова обнаружили труп 47-летнего жильца. Известно, что в квартире огнем был поврежден диван. При этом пожарная охрана не вызывалась.

По обоим случаям аварийным ведомством начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU