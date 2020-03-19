Под Уфой появится цех по переработке шин за 230 млн рублей
Накануне, 18 марта, глава Башкирии провел «Инвестчас», на котором были одобрен проект цеха по переработке и восстановлению шин за 230 млн рублей.
Цех планируется создать на базе предприятия «МашНефтеГазСервис» в Уфимском районе. Фирма занимается выпуском оборудования и металлоконструкция для нефтяной промышленности и сейчас намерена расширить ассортимент. В планах компании – строительство цеха по переработке и восстановлению шин. Кроме того, резиновую крошку предприятие хочет использовать как сырье для производства покрытия для детских площадок.
Объем инвестиций в проект составляет 230 млн рублей. В эту сумму входит ремонт двух участков дороги суммарной протяженностью 1,5 км – это необходимо «для стабильной работы предприятия». Глава Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов пояснил, что 15,5 млн рублей будут направлены из регионального дорожного фонда. Ремонт планируется выполнить в течение месяца, начиная с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU