СК предъявил обвинение бывшему президенту адвокатской палаты Башкирии

19 Март 2020 2020-03-19T12:33:22+03:00

На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде

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Следственный комитет Башкирии обвинил экс-президента Адвокатской палаты республики в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Юриста подозревают в нескольких преступлениях. Так, по версии следствия, в декабре 2014 года президент Адвокатской палаты РБ «в целях обогащения своей семьи» при решении вопроса об аренде офиса для организации утаил от Совета сведения информацию о том, что собственником рассматриваемого помещения является мать его супруги.

«Кроме того, он скрыл информацию о том, что помещение является непригодным для размещения и требует ремонта, а также, что арендная плата значительно завышена по сравнению со среднерыночной», – пояснили в СК.

Члены Совета палаты согласились с арендой предложенного помещения, и за счет бюджета организации был проведен его ремонт на сумму более 3,7 млн рублей. Таким же образом в 2016 году обвиняемый осуществил аренду второй площади – она так же принадлежала матери его супруги.

В период с 2014 по 2019 годы из-за завышенной стоимости было необоснованно израсходовано более пяти миллионов рублей. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ по РБ.

Сейчас следователи анализируют финансово-хозяйственную деятельность Адвокатской палаты, допрашивают ее руководство, представителей и других свидетелей. На время следствия юриста отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU