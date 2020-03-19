2020-03-19T12:22:02+03:00
Общество

Гаишник, уфимский чиновник и блогеры записали уморительный рэп про безопасность на дорогах

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям
Рустем АХУНОВ
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В Уфе сняли забавный ролик, посвященный соблюдению правил дорожного движения.

В забавном видеоролике участвуют начальник отдела пропаганды ГИБДД Уфы Ильдар Исханов, блогер Владлен Окунев, телеведущий Эмиль Зиянгиров, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев, экс-кандидат в главы Башкирии Владимир Кобзев и заместитель мэра Уфы Алина Сулейманова.

Все эти известные в Уфе граждане исполнили песню, чем-то похожую на фристайл-выступление современных рэперов. На видео исполнители хита «Безопасный путь – Весна 2.0» забавно двигаются в такт музыке и качают руками.

Надеемся, что снятый чиновниками видеоролик поспособствует соблюдению правил дорожного движения среди водителей и пешеходов.

Уфимские чиновники записали рэп про безопасность на дорогах // 19.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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