В Башкирии одиноким пожилым и инвалидам будут доставлять продукты и лекарства на дом

19 Март 2020 2020-03-19T11:55:51+03:00

На базе министерства сделают временный центр для поддержки пенсионеров в условиях угрозы коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии организуют доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств на дом для одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов. Меру введут в рамках профилактики коронавируса – поскольку данная категория граждан является наиболее уязвимой, сообщает ИА «Башиформ» со ссылкой на Минтруда.

Снабжением пожилых и инвалидов займется временный центр при Министерстве. Его работу запустят в ближайшие дни.

Доставкой продуктов и лекарств обеспечат граждан, которые уже находятся на обслуживании, а также те, кого удастся выявить по информации глав муниципалитетов и других официальных источников. Кроме того, специалисты будут работать по заявкам и обращениям.

ИСТОЧНИК KP.RU