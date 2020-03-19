В Башкирии одиноким пожилым и инвалидам будут доставлять продукты и лекарства на дом
Власти Башкирии организуют доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств на дом для одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов. Меру введут в рамках профилактики коронавируса – поскольку данная категория граждан является наиболее уязвимой, сообщает ИА «Башиформ» со ссылкой на Минтруда.
Снабжением пожилых и инвалидов займется временный центр при Министерстве. Его работу запустят в ближайшие дни.
Доставкой продуктов и лекарств обеспечат граждан, которые уже находятся на обслуживании, а также те, кого удастся выявить по информации глав муниципалитетов и других официальных источников. Кроме того, специалисты будут работать по заявкам и обращениям.
ИСТОЧНИК KP.RU