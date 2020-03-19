В Башкирии все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение

19 Март 2020 2020-03-19T11:17:58+03:00

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Школьники Башкирии после окончания каникул будут учиться в дистанционном режиме. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам профилактики рассказал глава республиканского Минобра Айбулат Хажин.

С 23 марта по 5 апреля все общеобразовательные организации будут на каникулах. После их завершения, 6 апреля, они перейдут на дистанционный режим обучения. Для этого учителя пройдут курсы по использованию электронно-образовательных ресурсов.

Досрочная сдача ГИА-2020 отменяется. Досрочники по ЕГЭ и ОГЭ пройдут испытания вместе с основным потоком выпускников с 25 мая.

Вузы Башкирии начали переходить на «дистанционку» с 16 марта. То же самое с 23 марта ожидает и все 96 колледжей республики. Новая форма обучения продлится до появления особых указаний.

ИСТОЧНИК KP.RU