В Башкирии все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение
Школьники Башкирии после окончания каникул будут учиться в дистанционном режиме. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам профилактики рассказал глава республиканского Минобра Айбулат Хажин.
С 23 марта по 5 апреля все общеобразовательные организации будут на каникулах. После их завершения, 6 апреля, они перейдут на дистанционный режим обучения. Для этого учителя пройдут курсы по использованию электронно-образовательных ресурсов.
Досрочная сдача ГИА-2020 отменяется. Досрочники по ЕГЭ и ОГЭ пройдут испытания вместе с основным потоком выпускников с 25 мая.
Вузы Башкирии начали переходить на «дистанционку» с 16 марта. То же самое с 23 марта ожидает и все 96 колледжей республики. Новая форма обучения продлится до появления особых указаний.
ИСТОЧНИК KP.RU