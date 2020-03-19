2020-03-19T11:17:58+03:00
Общество

В Башкирии все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение

Учителя пройдут курсы по электронно-образовательным ресурсам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
С 6 апреля дети начнут заниматься в дистанционном режимеС 6 апреля дети начнут заниматься в дистанционном режимеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Школьники Башкирии после окончания каникул будут учиться в дистанционном режиме. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам профилактики рассказал глава республиканского Минобра Айбулат Хажин.

С 23 марта по 5 апреля все общеобразовательные организации будут на каникулах. После их завершения, 6 апреля, они перейдут на дистанционный режим обучения. Для этого учителя пройдут курсы по использованию электронно-образовательных ресурсов.

Досрочная сдача ГИА-2020 отменяется. Досрочники по ЕГЭ и ОГЭ пройдут испытания вместе с основным потоком выпускников с 25 мая.

Вузы Башкирии начали переходить на «дистанционку» с 16 марта. То же самое с 23 марта ожидает и все 96 колледжей республики. Новая форма обучения продлится до появления особых указаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Уфой появится цех по переработке шин за 230 млн рублей
СК предъявил обвинение бывшему президенту адвокатской палаты Башкирии
Гаишник, уфимский чиновник и блогеры записали уморительный рэп про безопасность на дорогах
В Башкирии одиноким пожилым и инвалидам будут доставлять продукты и лекарства на дом
«Башэлектросбыт» рекомендует использовать дистанционные сервисы
В Башкирии все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение
В Башкирии руку женщины закрутило в фаршемесильный аппарат
В Уфе книги из библиотеки стало можно заказывать на дом
Башкирское предприятие потеряло 100 тысяч рублей, пытаясь заказать медицинские маски в интернете
Апелляция по делу об изнасиловании экс-дознавательницы в Уфе отложена на неопределенный срок
Телеканал «Вся Уфа» проводит марафон
В Башкирии из-за угрозы коронавируса суды будут рассматривать дела по видеосвязи
Определено самое трезвое село Башкирии
В Башкирии мужчины набросились на пенсионерку и надругались над ней
Общественный транспорт в Уфе начали дезинфицировать из-за угрозы коронавируса
Башкирский театр оперы и балета будет вести онлайн-трансляцию репертуарных спектаклей
В Башкирии три человека серьезно пострадали в лобовом ДТП
«Я стал, как коронавирус»: стилист из Уфы ответил на обвинения в распространении порно
Смертельное ДТП в Башкирии: пассажирка авто скончалась по дороге в больницу
«ОДК-УМПО» готово потратить 470 млн рублей на обновление своего здания в Инорсе
«Урок получен»: вице-премьер правительства Башкирии лично извинился перед Оксаной Савченко
В Уфе СК обвинил арбитражного управляющего в подкупе на миллион рублей
В Уфе кота засунули в мешок и выбросили умирать в мусорный контейнер
Динар Гильмутдинов назвал башкирские дорогие отвратительными
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
На трассе в Башкирии столкнулись ГАЗель, КамАЗ и легковушка
В Уфе труп неопознанного мужчины три месяца пролежал возле жилой высотки