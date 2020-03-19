В Башкирии руку женщины закрутило в фаршемесильный аппарат

19 Март 2020 2020-03-19T10:49:50+03:00

Механизм пришел в действие, когда одна из сотрудниц случайно нажала на кнопку запуска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работница предприятия мыла машину, когда я ее коллега случайно задела кнопку запуска механизма

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На «Далекановском комбинате мясных полуфабрикатов» руку работницы затянуло в фаршемесильный аппарат. О расследовании инцидента рассказали в республиканской Гострудинспекции.

Несчастный случай произошел 28 декабря прошлого года, когда 44-летняя сотрудница производственного цеха отмывала машину для прокрутки фарша от остатков сырья. В это время ее коллега протирала поверхность агрегата и пульт управления. В какой-то момент автомат внезапно заработал, и во вращающиеся шнеки закрутило правую кисть женщины.

«Услышав крик, вторая работница отключила оборудование и оказала первую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали множественную травму правого предплечья», – передали в Гострудинспекции.

В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что фаршемесильная машина не была полностью отключена от электропитания, и механизм пришёл в движение от случайного нажатия «кнопки», когда одна из работниц протирала панель управления.

Виновные лица были привлечены к ответственности в виде штрафов за нарушения требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU