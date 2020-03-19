В Уфе книги из библиотеки стало можно заказывать на дом

19 Март 2020 2020-03-19T10:25:01+03:00

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Новый проект "Библиотека идет к читателю" ориентирован, прежде всего, на пенсионеров, инвалидов и ветеранов, но оказался очень кстати в условиях мер, предпринимаемых властями Башкирии по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

- У нас родилась такая идея: помочь наиболее подверженной риску группе читателей – это, в первую очередь, пожилые люди, которые теперь могут заказать книги на дом, чтобы не подвергать себя риску не только вирусных инфекций , но и риску погодных условий - например, риску получить травму во время гололеда, – рассказал директор Национальной библиотеки Юлдаш Ураксин.

Чтобы воспользоваться услугой пенсионерам нужно приобрести бессрочный электронный читательский билет по льготной цене 75 рублей. Инвалидам всех групп он вообще предоставляется бесплатно. А для остальных категорий читателей заказ книг на дом обойдется в 150 рублей. Книги будут выдаваться на две недели. Доставку можно заказать по телефонам: (347) 287-13-00, (347)287-13-32 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 . Сотрудник, доставляющий книги, обязан предъявить Удостоверение Национальной библиотеки им. Валиди – пластиковую желто-лиловую карточку с фото, указанием имени, должности и личного штрих кода.

ИСТОЧНИК KP.RU