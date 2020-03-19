Башкирское предприятие потеряло 100 тысяч рублей, пытаясь заказать медицинские маски в интернете
Одно из предприятия города Нефтекамска попалось на удочку мошенников, заказав через интернет медицинские маски, чтобы защитить работников. Фирма лишилась ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Представитель обманутого предприятия обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что организация нашла в интернете сайт с предложением о продаже средств индивидуальной защиты. После оформления крупного заказа – медицинских масок на 100 тысяч рублей – товар так и не был доставлен, а контакты продавца стали недоступны.
"В ходе следственных действий предварительно установлено, что данный сайт запущен мошенниками", – сообщили в МВД по РБ.
Полицейские призывают граждан, а также работников учреждений и предприятий быть бдительными: производить заказы только после тщательной проверки продавцов и интернет-сайтов и ознакомления с отзывами.
ИСТОЧНИК KP.RU