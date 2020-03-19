2020-03-19T10:16:53+03:00
Происшествия

Башкирское предприятие потеряло 100 тысяч рублей, пытаясь заказать медицинские маски в интернете

Мошенники перестали выходить на связь после оплаты крупного заказа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Маски так и не были доставлены на предприятиеМаски так и не были доставлены на предприятиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одно из предприятия города Нефтекамска попалось на удочку мошенников, заказав через интернет медицинские маски, чтобы защитить работников. Фирма лишилась ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Представитель обманутого предприятия обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что организация нашла в интернете сайт с предложением о продаже средств индивидуальной защиты. После оформления крупного заказа – медицинских масок на 100 тысяч рублей – товар так и не был доставлен, а контакты продавца стали недоступны.

"В ходе следственных действий предварительно установлено, что данный сайт запущен мошенниками", – сообщили в МВД по РБ.

Полицейские призывают граждан, а также работников учреждений и предприятий быть бдительными: производить заказы только после тщательной проверки продавцов и интернет-сайтов и ознакомления с отзывами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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