2020-03-19T09:20:54+03:00
Общество

Определено самое трезвое село Башкирии

Глава республики вручил ему сертификат на полмиллиона рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Башкирии выбрали победителей конкурса «Трезвое село» за 2019 год. Накануне, 18 марта, в Доме правительства глава республики Радий Хабиров наградил тройку лидеров: деревни Башкирская Ургинка (Зианчуринский район), Зелимово (Баймакский район) и Картисяк (Аскинский район). Они получили 500, 250 и 150 тысяч соответственно.

Конкурс «Трезвое село» стартовал летом прошлого года. Его организовали с целью «привлечь жителей сел к трезвому и здоровому образу жизни, воспитать подрастающее поколение», чтобы защитить его от приобщения к пьянству, курению и употреблению наркотиков.

На первом этапе – муниципальном – участие в конкурсе приняли 464 села из 52 районов. После отсева осталось всего 47 населенных пунктов, которые продолжили борьбу уже на республиканском этапе.

По словам Хабирова, конкурс «отражает истинные традиции нашего народа, где никогда не было пьянства». Он настоял на том, чтобы в текущем году эта инициатива была продолжена с расширением количества участников до двух тысяч и увеличением призового фонда в 10 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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