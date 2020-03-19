Башкирский театр оперы и балета будет вести онлайн-трансляцию репертуарных спектаклей

19 Март 2020 2020-03-19T07:45:49+03:00

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Главная сцена Башкирского театра оперы и балета – Большой зал – на месяц закрывается для посещения зрителей в рамках борьбы по сдерживанию распространения коронавируса. Но для поклонников классического искусств есть и хорошая новость : руководство театра приняло решение не оставлять зрителей без спектаклей. Как заявили в театре, все репертуарные представления в период с 20 марта по 20 апреля не отменяются, но будут идти без зрителей, которым вернут деньги за билеты, и транслироваться в онлайн режиме на официальном канале театра в YouTube. Информацию о начале трансляций можно будет узнавать на сайте театра или в соцсетях.

В ближайшие дни можно будет увидеть следующие спектакли : 20 марта – оперу «Кармен» Жоржа Бизе (16+), 21 марта – балет «Аленький цветочек» Владимира Купцова (6+), 22 марта – оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова (16+). А вот спектакли на Малой сцене театра и концерты в Греческом зале, зрители смогут посещать в обычном режиме. 23 марта в Греческом зале состоится концерт камерной музыки «Мелодии из солнца и любви» (12+) с участием солистов театра – Эльвиры Алькиной, Катерины Лейше, Резиды Аминовой, Айгиза Гизатуллина, Хамидуллы Ижболдина, Алины Латыповой и Руслана Хабибуллина. 26 марта на Малой сцене покажут одноактные оперы «Моцарт и Сальери» Николая Римского-Корсакова и «Пир во время чумы» Цезаря Кюи (16+), 3 апреля состоится вечер оперетт – «Муж за дверью» и «Званный ужин с итальянцами» Жака Оффенбаха (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU