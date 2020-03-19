В Башкирии три человека серьезно пострадали в лобовом ДТП

19 Март 2020 2020-03-19T07:29:38+03:00

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Днем 18 марта в Стерлибашевском районе Башкирии произошла авария. На дороге Киргиз-Мияки - Стерлибашево не смогли разминуться ВАЗ-2112 и "Шевроле Ланос". Судя по снимкам с места ДТП, столкновение было лобовым.

В Госавтоинспекции Башкирии сообщают о трех пострадавших. Серьезные травмы получили 45-летний житель Стерлитамакского района, управлявший "Ладой", 71-летний водитель иномарки, житель Оренбургской области, и его пассажирка. Состояние всех троих не уточняется.

Причины аварии предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU