В Башкирии три человека серьезно пострадали в лобовом ДТП
Авария случилась в Стерлибашевском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
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Днем 18 марта в Стерлибашевском районе Башкирии произошла авария. На дороге Киргиз-Мияки - Стерлибашево не смогли разминуться ВАЗ-2112 и "Шевроле Ланос". Судя по снимкам с места ДТП, столкновение было лобовым.
В Госавтоинспекции Башкирии сообщают о трех пострадавших. Серьезные травмы получили 45-летний житель Стерлитамакского района, управлявший "Ладой", 71-летний водитель иномарки, житель Оренбургской области, и его пассажирка. Состояние всех троих не уточняется.
Причины аварии предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU