Смертельное ДТП в Башкирии: пассажирка авто скончалась по дороге в больницу

19 Март 2020 2020-03-19T07:01:42+03:00

За жизнь водителя борются врачи

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Серьезное ДТП случилось в семь часов вечера среды, 18 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии. По информации региональной Госавтоинспекции, на дороге Улукулево - Суук-Чишма в кювет улетела "Киа Спектра". Переднюю часть автомобиля буквально разворотило в клочья. 59-летний водитель и его пассажирка, сидевшая на переднем сидении, получили тяжелые травмы.

К сожалению, женщина скончалась в карете скорой помощи. За жизнь мужчины сейчас борются врачи.

"Начато расследование, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП", - пояснили в ГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU