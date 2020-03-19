Общественный транспорт в Уфе начали дезинфицировать из-за угрозы коронавируса
В Уфе электротранспорт дезинфицируют хлорамином, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. По словам исполнительного директора уфимского МУЭТа Александра Ежкова, троллейбусы и трамваи обрабатывают во время их заезда в депо, после влажной уборки.
"Процесс обеззараживания занимает 10-15 минут. Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки", - цитирует его пресс-служба администрации города.
По словам Ежкова, дезинфекция будет проводиться до тех пор, пока угроза коронавируса не минует.
Сейчас, напомним, в регионе действует режим повышенной готовности по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU