Общественный транспорт в Уфе начали дезинфицировать из-за угрозы коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T08:11:54+03:00

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В Уфе электротранспорт дезинфицируют хлорамином, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. По словам исполнительного директора уфимского МУЭТа Александра Ежкова, троллейбусы и трамваи обрабатывают во время их заезда в депо, после влажной уборки.

"Процесс обеззараживания занимает 10-15 минут. Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки", - цитирует его пресс-служба администрации города.

По словам Ежкова, дезинфекция будет проводиться до тех пор, пока угроза коронавируса не минует.

Сейчас, напомним, в регионе действует режим повышенной готовности по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU