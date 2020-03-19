«ОДК-УМПО» готово потратить 470 млн рублей на обновление своего здания в Инорсе

19 Март 2020 2020-03-19T06:45:59+03:00

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«ОДК-УМПО» намерено обновить свое главное здание, расположенное на первой промплощадке в Инорсе (ул. Ферина, 2). Предприятие объявило конкурс на выбор подрядчика для строительно-монтажных работ, максимальная заявленная стоимость контракта - 470 млн рублей.

По информации РБК-Уфа, исполнитель должен будет провести в здании отделочные работы, отремонтировать внутренние и наружные инженерные сети, заменить лифты и в целом благоустроить территорию.

До 1 апреля открыт прием заявок, а выбирать подрядчика будут 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU