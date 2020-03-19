«Я стал, как коронавирус»: стилист из Уфы ответил на обвинения в распространении порно

19 Март 2020 2020-03-19T07:17:52+03:00

Парень объяснил, что против него на данный момент не возбуждено никаких дел

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Стилист из Уфы, известный в "Инстаграм" под ником jooo_king, оказался втянут в неприятную историю. Молодого человека обвинили в том, что он распространяет в соцсетях порнографические материалы гомосексуального характера. Как сообщает портал Proufu.ru, соответствующее обращение было передано в МВД по республике.

Эпатажный блогер прокомментировал эту ситуацию на своей странице в соцсетях.

"За последние сутки я стал, как коронавирус, в том плане, что в Уфе только и говорят обо мне", - написал юноша.

Он уточнил, что никаких уголовных дел в его отношении не возбуждалось, во всяком случае его адвокаты о них не знают.

"Меня никуда не вызывали, следственных действий в отношении меня не проводилось, я не скрываюсь, ни от кого не бегаю, наоборот, я готов приехать в следственный комитет и дать объяснения", - заявил стилист.

По мнению блогера, подобные обвинения возникли из-за его ориентации - jooo_king открытый гей.

"Спасибо тому парню, который так яростно ненавидит меня, правда, спасибо за пиар!", - резюмировал юноша.

ИСТОЧНИК KP.RU