2020-03-19T06:15:07+03:00
Общество

«Урок получен»: вице-премьер правительства Башкирии лично извинился перед Оксаной Савченко

Ирек Сагитов пригласил ее на встречу в Белый дом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: sagitov_irek / InstagramФото: sagitov_irek / Instagram
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Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов еще раз принес свои извинения паралимпийской чемпионке Оксане Савченко. На этот раз они встретились лично в Белом доме, о чем свидетельствует совместный снимок, выложенный Сагитовым в "Инстаграме".

По словам вице-премьера, у них состоялась дружеская беседа, в ходе которой они "обсудили вопросы, связанные с развитием спорта в Башкортостане".

"Для нас важно быть в диалоге с такими именитыми и прославленными спортсменами и применять в Республике их богатый опыт на практике. Уверен, что сегодня нам удалось преодолеть недопонимание и выйти на новый уровень общения и взаимодействия. Урок получен. Выводы сделаны. Всем мир!" - резюмировал Сагитов.

Оксана Савченко также опубликовала на своей странице снимок с вице-премьером, сопроводив его краткой подписью "мир".

Напомним, что ранее Савченко пожаловалась на оскорбления со стороны Ирека Сагитова. Спортсменка рассказала, что во время визита в бассейн, где она вела занятие, тот позволил себе оскорбительно высказаться ее адрес. Паралимпийская чемпионка предала инцидент огласке и Сагитов позвонил ей с извинениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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