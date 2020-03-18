Динар Гильмутдинов назвал башкирские дорогие отвратительными

18 Март 2020 2020-03-18T18:20:57+03:00

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Главный госавтоинспектор Башкирии дал интервью в рамках нового youtube-шоу «Прайм тайм» от информационно-новостного портала ГорОбзор.ру. Динар Гильмутдинов назвал башкирские дороги отвратительными, из-за их качества на дорогах продолжают гибнуть люди.

- У нас дороги в этом году просто отвратительные, я другого слова не могу пока подобрать. Мы с Госкомтрансом и Радием Фаритовичем провели транспортный час, где четко обозначили все проблемы, которые есть у нас. Если мы где-то видим, что дорожное полотно в ямах, или колейность большая, сначала мы выдаем предписание, если дорожники это не выполняют, выписываем протокол, а если протокол уже не действует, потом мы отправляем в прокуратуру. У нас уже была такая практика, суд приостановил действие дороги Учалы – Миасс. Сразу нашлись деньги, отремонтировали. Ямочный ремонт мы начали делать раньше времени. Раньше мы в яму клали кирпичи, а сейчас жидким асфальтом покрываем даже в минусовую температуру, - сказал Гильмутдинов.

За два месяца в ДТП погибли 64 человека, и один из факторов аварий был – дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU