2020-03-18T18:20:57+03:00
Авто

Динар Гильмутдинов назвал башкирские дорогие отвратительными

Он отметил, что люди в ДТП по-прежнему погибают из-за них
Эльвина АПАРИНА
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Главный госавтоинспектор Башкирии дал интервью в рамках нового youtube-шоу «Прайм тайм» от информационно-новостного портала ГорОбзор.ру. Динар Гильмутдинов назвал башкирские дороги отвратительными, из-за их качества на дорогах продолжают гибнуть люди.

- У нас дороги в этом году просто отвратительные, я другого слова не могу пока подобрать. Мы с Госкомтрансом и Радием Фаритовичем провели транспортный час, где четко обозначили все проблемы, которые есть у нас. Если мы где-то видим, что дорожное полотно в ямах, или колейность большая, сначала мы выдаем предписание, если дорожники это не выполняют, выписываем протокол, а если протокол уже не действует, потом мы отправляем в прокуратуру. У нас уже была такая практика, суд приостановил действие дороги УчалыМиасс. Сразу нашлись деньги, отремонтировали. Ямочный ремонт мы начали делать раньше времени. Раньше мы в яму клали кирпичи, а сейчас жидким асфальтом покрываем даже в минусовую температуру, - сказал Гильмутдинов.

За два месяца в ДТП погибли 64 человека, и один из факторов аварий был – дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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