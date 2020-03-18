2020-03-18T17:40:21+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись ГАЗель, КамАЗ и легковушка

В аварии погиб скот, который перевозили в грузовике
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 18 марта, в 10:30 утра в Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Раевка столкнулись три автомобиля – ГАЗель, КамАЗ и «Тойота Камри».

Как рассказали в ГИБДД, по невыясненным причинам произошло столкновение ГАЗели под управлением 29-летнего жителя Самарской области и автоцистерны на базе КамАЗа, за рулем которой находился 36-летний житель Стерлитамака. После этого автоцистерна опрокинулась на проезжавшую легковушку.

В аварии пострадал и госпитализирован пассажир КамАЗа. Также произошел разлив перевозимой жидкости, со слов специалистов, не представляющей опасности для людей.

- В ГАЗели перевозился с десяток голов молодняка крупного рогатого скота, часть животных погибла. Начато разбирательство по установлению причин и условий возникновения аварии, - прокомментировали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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