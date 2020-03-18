В Уфе кота засунули в мешок и выбросили умирать в мусорный контейнер

18 Март 2020 2020-03-18T19:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Уфы неизвестные засунули кота в мешок и выбросили в мусорный контейнер. Об этом «КП-Уфа» рассказала горожанка, которая, проходя мимо помойки, услышала истошный вопль животного. Спасение «усатого» она засняла на камеру телефона.

– Достала кота из помойки, завязанного в мешок. Сама заглядывать побоялась – вдруг он там искалеченный. Повезло, что мимо шел парень. Я попросила его развязать мешок. В общем, все обошлось, кот выскочил и убежал. Что за изверги могли такое сотворить?! – сокрушается девушка.

Она полагает, что кота в мешок могли запихнуть дети – совсем рядом расположена школа.

В Уфе кота запихнули в мешок и выбросили в мусорный контейнер // 18.03.

ИСТОЧНИК KP.RU