2020-03-18T19:09:41+03:00
Происшествия

В Уфе кота засунули в мешок и выбросили умирать в мусорный контейнер

Истошные вопли животного услышала проходящая мимо девушка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В центре Уфы неизвестные засунули кота в мешок и выбросили в мусорный контейнер. Об этом «КП-Уфа» рассказала горожанка, которая, проходя мимо помойки, услышала истошный вопль животного. Спасение «усатого» она засняла на камеру телефона.

– Достала кота из помойки, завязанного в мешок. Сама заглядывать побоялась – вдруг он там искалеченный. Повезло, что мимо шел парень. Я попросила его развязать мешок. В общем, все обошлось, кот выскочил и убежал. Что за изверги могли такое сотворить?! – сокрушается девушка.

Она полагает, что кота в мешок могли запихнуть дети – совсем рядом расположена школа.

В Уфе кота запихнули в мешок и выбросили в мусорный контейнер // 18.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе СК обвинил арбитражного управляющего в подкупе на миллион рублей
В Уфе кота засунули в мешок и выбросили умирать в мусорный контейнер
Динар Гильмутдинов назвал башкирские дорогие отвратительными
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
На трассе в Башкирии столкнулись ГАЗель, КамАЗ и легковушка
В Уфе труп неопознанного мужчины три месяца пролежал возле жилой высотки
Под Уфой водитель угодил в западню из-за навигатора
Один из крупнейших торговых центров в Уфе ввел санитарный контроль и закрыл детский клуб
МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра
Адвокат уфимца, обвиняемого в убийстве педофила, попросил главу СКР взять дело под личный контроль
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге.
В уфимца выстрелили из пистолета возле его собственного дома
Шесть школ Башкирии получили имена героев Советского Союза
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Из-за коронавируса в школах Башкирии продлены весенние каникулы
Из Уфы отменяется ряд рейсов в страны ближнего зарубежья
Молодую маму из Башкирии четыре часа насиловали прямо в собственном доме
В Уфе без вести пропал 12-летний мальчик
Поиски мужчины, который пропал по пути в Уфу на поезде, завершились трагедией
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Эксперты оценили стоимость восстановления пострадавшей от пожара в Уфе усадьбы Бухартовских
В Башкирии запускается производство многоразовых медицинских масок
Власти Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Башкирии выросло до 48 человек
В Башкирии проверят системы экстренного оповещения
В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший