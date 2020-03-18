В Уфе СК обвинил арбитражного управляющего в подкупе на миллион рублей

18 Март 2020 2020-03-18T19:55:06+03:00

Он угрожал директору строительно-монтажной фирмы привлечь к ответственности и проверками

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Уфимский СК предъявил обвинение арбитражному управляющему и предпринимателю. Их подозревают в участии в коммерческом подкупе.

По версии следствия, конкурсный управляющий строительно-монтажной организации выяснил, что ее директор перечислял деньги на свои личные счета и на счета других лиц. Он обратился в арбитражный суд, чтобы признать сделки недействительными и наложить арест на имущество директора.

– После этого, при встрече с директором потребовал от него 1 млн рублей, пригрозив, в противном случае, привлечь его к субсидиарной ответственности, инициировать проверки правоохранительными органами и оспорить иные совершенные им сделки, – рассказали в СК.

Руководитель фирмы испугался последствий и согласился передать деньги. В свою очередь обвиняемый перестраховался и привлек в качестве посредника знакомого бизнесмена. Тот должен был заключить с директором договор на оказание юридических услуг на миллион рублей.

Тем временем СК и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД уже были в курсе готовящейся противозаконной сделки. Правоохранители задержали посредника с поличным при получении денег.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на коммерческий подкуп» и посредничество в подкупе». Первого фигуранта заключили под стражу, а его подельника отпустили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU