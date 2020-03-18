Один из крупнейших торговых центров в Уфе ввел санитарный контроль и закрыл детский клуб

18 Март 2020 2020-03-18T16:04:39+03:00

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Администрация уфимского торгово-развлекательного центра «Планета» в связи с распространением коронавируса ввела санитарный режим и закрыла детский клуб. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на пресс-службу ТЦ.

Представители комплекса пояснили, что на его территории временно отменены все массовые мероприятия, перед открытием все общие зоны дезинфицируется, а сотрудники приступают к работе после проверки состояния здоровья. В течение дня проводится дополнительная обработка всех поверхностей. Зона фудкорта дезинфицируется раз в час.

Кроме того, «в целях усиления мер безопасности» временно закрылся детский клуб – ориентировочно до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU