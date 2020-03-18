Под Уфой водитель угодил в западню из-за навигатора

18 Март 2020 2020-03-18T16:46:20+03:00

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В Уфимском районе мужчина за рулем автомобиля угодил в снежную западню, поверив навигатора. Об инциденте рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил сегодня, 18 марта, поздней ночью. Водитель рассказал спасателям, что заблудился около деревни Новотроевка. Он съехал с дорогу по указанию навигатора, и его машина застряла в сугробе. Выбраться самостоятельно мужчина не смог. Бедняга стал замерзать, у него поднялась температура, а в авто начал заканчиваться бензин.

Сотрудники экстренного ведомства отправили искать мужчину. Поиски осложнились темным временем суток. Да и сам бедствующий не мог объяснить спасателям, где он находится. Тем не менее мужчину удалось разыскать вовремя. Ему оказали необходимую помощь, а машину вытащили на дорогу.

Спасатели незамедлительно отправились на поиски мужчины, которые были осложнены тёмным временем суток и тем, что мужчина не мог объяснить спасателям, где он находится. К счастью, спасатели оперативно нашли мужчину и оказали ему необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU