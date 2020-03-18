2020-03-18T16:46:20+03:00
Происшествия

Под Уфой водитель угодил в западню из-за навигатора

Приложение посоветовало мужчине срезать путь через сугробы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Госкомитет РБ по ЧСфото: Госкомитет РБ по ЧС
Изменить размер текста:

В Уфимском районе мужчина за рулем автомобиля угодил в снежную западню, поверив навигатора. Об инциденте рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил сегодня, 18 марта, поздней ночью. Водитель рассказал спасателям, что заблудился около деревни Новотроевка. Он съехал с дорогу по указанию навигатора, и его машина застряла в сугробе. Выбраться самостоятельно мужчина не смог. Бедняга стал замерзать, у него поднялась температура, а в авто начал заканчиваться бензин.

Сотрудники экстренного ведомства отправили искать мужчину. Поиски осложнились темным временем суток. Да и сам бедствующий не мог объяснить спасателям, где он находится. Тем не менее мужчину удалось разыскать вовремя. Ему оказали необходимую помощь, а машину вытащили на дорогу.

Спасатели незамедлительно отправились на поиски мужчины, которые были осложнены тёмным временем суток и тем, что мужчина не мог объяснить спасателям, где он находится. К счастью, спасатели оперативно нашли мужчину и оказали ему необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Башкирии столкнулись ГАЗель, КамАЗ и легковушка
В Уфе труп неопознанного мужчины три месяца пролежал возле жилой высотки
Под Уфой водитель угодил в западню из-за навигатора
Один из крупнейших торговых центров в Уфе ввел санитарный контроль и закрыл детский клуб
МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра
Адвокат уфимца, обвиняемого в убийстве педофила, попросил главу СКР взять дело под личный контроль
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге.
В уфимца выстрелили из пистолета возле его собственного дома
Шесть школ Башкирии получили имена героев Советского Союза
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Из-за коронавируса в школах Башкирии продлены весенние каникулы
Из Уфы отменяется ряд рейсов в страны ближнего зарубежья
Молодую маму из Башкирии четыре часа насиловали прямо в собственном доме
В Уфе без вести пропал 12-летний мальчик
Поиски мужчины, который пропал по пути в Уфу на поезде, завершились трагедией
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Эксперты оценили стоимость восстановления пострадавшей от пожара в Уфе усадьбы Бухартовских
В Башкирии запускается производство многоразовых медицинских масок
Власти Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Башкирии выросло до 48 человек
В Башкирии проверят системы экстренного оповещения
В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший