2020-03-18T15:07:26+03:00
Происшествия

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра

Порывы достигнут 20 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Помимо сильного ветра, в республике ожидается гололедицаПомимо сильного ветра, в республике ожидается гололедицаФото: Евгения ГУСЕВА
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В республике в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, порывы достигнут 20 метров в секунду. Погодную ситуацию усугубит гололедица на дорогах.

В период с 20:00 18 марта до 20:00 19 марта в республике прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, днем выпадет небольшой мокрый снег вперемешку с дождем. Ветер ожидается юго-западный, южный – 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1, -4° (местами похолодает до -8°), днем будет относительно тепло: +2,+7°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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