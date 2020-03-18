МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра
В республике в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, порывы достигнут 20 метров в секунду. Погодную ситуацию усугубит гололедица на дорогах.
В период с 20:00 18 марта до 20:00 19 марта в республике прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, днем выпадет небольшой мокрый снег вперемешку с дождем. Ветер ожидается юго-западный, южный – 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1, -4° (местами похолодает до -8°), днем будет относительно тепло: +2,+7°.
ИСТОЧНИК KP.RU