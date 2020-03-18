Адвокат уфимца, обвиняемого в убийстве педофила, попросил главу СКР взять дело под личный контроль

18 Март 2020 2020-03-18T14:29:34+03:00

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Шота Горгадзе, адвокат уфимца Владимира Санкина, находящегося под следствием по делу о причинении смерти педофилу, написал письмо на имя главы СК России Александра Бастрыкина. Известный юрист попросил главного сыщика страны взять расследование под личный контроль и передать дело на федеральный уровень – в Главное следственное управление. Горгадзе передал Бастрыкину информацию о фактах, которые на его взгляд, «говорят о необъективности следствия по данному делу в г. Уфе». Титульную страницу письма Горгадзе опубликовал на своей странице в фейсбуке.

– Уверен, что это позволит расследовать дело справедливо и герой не станет подсудимым, – возложил надежды на обращение именитый адвокат.

Напомним, уфимские следователи ведут дело по факту инцидента, произошедшего в микрорайоне Инорсе 30 января. По одной из версий, в тот вечер к 33-летнему обвиняемому Владимиру Санкину подбежал 14-летний подросток. Он сказал мужчине, что его друга в квартире удерживает педофил. Санкин бросился на помощь, вытащил обидчика детей на улицу и избил его до смерти – тот скончался по пути в больницу. Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев, ранее судимый за педофилию. Санкина задержали, предъявили обвинение, а затем отпустили под домашний арест. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU