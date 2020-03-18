Шесть школ Башкирии получили имена героев Советского Союза

18 Март 2020 2020-03-18T12:54:52+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановления правительства республики о присвоении шести школам имен Героев Советского Союза. Документы были опубликованы на портале правовой информации.

Имена Героев в названиях получили три сельские школы в Уфимском районе. Речь идет о средней общеобразовательной школе села Михайловка, которой присвоено имя Алексея Алымова, а также СОШ села Чеснковока (им. Александра Горчилина) и деревни Дорогино (им. Александра Пикунова).

Кроме того, память о героях была увековечена в названии Татарской гимназии №11 города Октябрьского – теперь она носит имя Шакирьяна Гатиатуллина, СОШ села Байгузино Янаульского района (им. Гайнанши Хайдаршина) и села санатория Глуховского Белебеевского района (им. Романа Афанасьева).

ИСТОЧНИК KP.RU