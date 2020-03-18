2020-03-18T12:15:31+03:00
Общество

«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

Историей может поделиться каждый читатель
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В 2020-м году вся наша страна празднует 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Жители Башкирии стали участниками той войны, она не обошла ни одну семью. Героический подвиг, который был совершен, не должен быть забыт – республика должна знать своих героев и услышать неизвестные ранее истории.

В рамках спецпроекта мы еженедельно будем публиковать на страницах газеты героические истории наших земляков, письма с фронта, а также неизвестные ранее архивные факты. Своими историями и письмами фронтовиков может поделиться каждый. Высылайте архивные фотографии и документы на электронную почту red.ufa@phkp.ru с пометкой «75-летие ВОВ». Дополнительная информация по телефону (347) 292-44-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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