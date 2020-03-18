Из-за коронавируса в школах Башкирии продлены весенние каникулы
В школах Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса весенние каникулы продлятся на неделю больше запланированного – с 23 марта по 6 апреля. После каникул при необходимости занятия будут переведены в дистанционный режим. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
Во всех образовательных учреждениях – от детсадов до вузов и социальных организаций – вводятся «карантинные мероприятия»: ограничение пропускного режима и ежедневная дезинфекция.
– Садики мы не закрываем. Наша задача – чтобы дошкольные и социальные учреждения работали, но с учётом текущей эпидемиологической ситуации, – подчеркнул Хабиров.
Глава Башкирии поручил Министерству образования подготовить педагогический состав к вариантам дистанционного обучения. Вузы и колледжи также должны перевести образовательный процесс на «дистанционку».
ИСТОЧНИК KP.RU