Из-за коронавируса в школах Башкирии продлены весенние каникулы

18 Март 2020 2020-03-18T12:11:16+03:00

После окончания каникул школьники могут остаться дома на дистанционном обучении Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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В школах Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса весенние каникулы продлятся на неделю больше запланированного – с 23 марта по 6 апреля. После каникул при необходимости занятия будут переведены в дистанционный режим. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Во всех образовательных учреждениях – от детсадов до вузов и социальных организаций – вводятся «карантинные мероприятия»: ограничение пропускного режима и ежедневная дезинфекция.

– Садики мы не закрываем. Наша задача – чтобы дошкольные и социальные учреждения работали, но с учётом текущей эпидемиологической ситуации, – подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии поручил Министерству образования подготовить педагогический состав к вариантам дистанционного обучения. Вузы и колледжи также должны перевести образовательный процесс на «дистанционку».

ИСТОЧНИК KP.RU